La solitudine di Higuain: Gattuso e il peso del Pipita

Il centravanti del Milan ha steccato all’esordio. Higuain è apparso avulso dal gioco. Ora Gattuso dovrà trovare la giusta soluzione

Gattuso salvi il soldato Higuain! Il Pipita può diventare il ‘salvatore della Patria’ rossonera ma alla prima contro il Napoli, dopo 5 gol nei suoi precedenti da grande ex con la maglia ella Juventus, ha steccato. Il Pipita è rimasto a secco ma a preoccupare è la scarsa affinità con i suoi nuovi compagni di squadra. Il Milan ha palesato delle difficoltà nel mettere in moto Gonzalo. I rossoneri, nonostante le difficoltà ad innescare il 9, hanno trovato due gol alla stessa maniera: lancio e sponda, prima per Bonaventura e poi per Calabria. In entrambe le occasioni però manca a referto Higuain.

L’attaccante del Milan, tra l’amichevole contro il Real Madrid e la prima di campionato contro il Napoli, ha tirato in porta solo 3 volte. Il giocatore ha trovato il gol nel Trofeo Bernabeu ma al San Paolo non ha lasciato il segno. Contro il Napoli ha ricevuto 38 palloni ma non tutti perfettamente giocabili. Lo stesso giocatore ha fatto notare durante la gara come fosse alla ricerca di scambi più rapidi con i compagni. Ora a Gattuso il compito di trovare i giusti accorgimenti per mettere il Pipita al centro del progetto e al centro del gioco rossonero.