Holm: «Avevo bisogno di tempo all'Atalanta. Sulla Champions...»

Le parole dell’esterno destro dell’Atalanta Emil Holm sulla stagione nerazzurra, che sta vivendo da protagonista

A L’Eco di Bergamo, l’esterno destro dell’Atalanta Holm ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulla stagione nerazzurra.

«All’inizio ho fatto fatica dove bisognava entrare in condizioni. Per entrare al meglio in squadre come queste serve sicuramente tempo. Sto lavorando per migliorare sotto tutti i punti di vista sia davanti che dietro. Champions? Noi vogliamo pensare partita per partita, poi si vedrà».