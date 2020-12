Hulk, niente Wolverhampton: tutta colpa della Brexit

L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare l’attaccante brasiliano Hulk al Wolverhampton sembra destinata a saltare. Tutta colpa della Brexit

L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare l’attaccante brasiliano Hulk al Wolverhampton sembra destinata a saltare secondo quanto riportato dalla stampa britannica.

Il calciatore, infatti, non rispetta gli standard necessari per ottenere il permesso di soggiorno a scopi lavorativi. Si tratta di una nuova regola introdotta come conseguenza della Brexit.

Hulk gioca nel campionato cinese e non veste la maglia della Nazionale dal 2016, due elementi che giocano a suo sfavore.