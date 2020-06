Hütter: «Il tacco di André Silva? È il gol del mese» – VIDEO

Adi Hütter, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha commentato il gol di Andrè Silva. Le parole del tecnico

Adi Hütter, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha commentato il gol di Andrè Silva, (autore di una doppietta), con la quale i suoi hanno risposto al vantaggio iniziale firmato da Piatek per l’Hertha.

«È difficile dire se sia stato il gol dell’anno. Di sicuro molto del merito va a Kamada che è andato via in slalom come uno sciatore austriaco e poi è arrivato il gol di tacco di Andrè Silvm non so se sia stato il gol dell’anno in Bundesliga ma sicuro del mese sì».