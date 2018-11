Hysaj rinnova, la conferma arriva dall’agente del terzino

A margine dell’Italian Sport Awards Mario Giuffredi, agente di Hysaj, fa rivelazioni importanti sul futuro di alcuni suoi assistiti

Mario Giuffredi ha ricevuto il riconoscimento come miglior procuratore italiano in Serie A e Serie B durante gli Italian Sport Awards. Il noto procuratore è agente, tra gli altri, di Hysaj per il quale annuncia un incontro imminente con Aurelio De Laurentiis per valutare un possibile prolungamento del contratto: «Con il Napoli ne stiamo parlando da diverso tempo – conferma Giuffredi – nelle prossime settimane mi incontro con il presidente per capire se ci sono i presupposti per rinnovare. Ha solo altri due anni e mezzo di contratto. Per Mario Rui il discorso è diverso, ha ancora tre anni e mezzo e se ne potrà parlare più in là. In ogni caso, da entrambi mi aspetto tanto nella seconda parte della stagione».

Giuffredi è anche agente di Conti il quale tornato ad assaggiare il campo è stato soggetto di numerose polemiche per la reazione avuta con l’arbitro durante Milan-Chievo di Primavera. Giuffredi commenta così l’accaduto: «Dispiace, ma sinceramente reputo la squalifica una vergogna – attacca Giuffredi –. Sin da quando gioca a calcio, Conti non ha mai fatto parlare di sé per situazioni simili, distinguendosi sempre per correttezza e professionalità. Quindi, per me è qualcosa di inspiegabile e chiedo che venga fatta un po’ di chiarezza in più da parte di tutti: è stata una cosa molto brutta, soprattutto considerando il momento che sta vivendo il ragazzo. Al di là di tutto, Conti supererà anche questa e diventerà il miglior terzino italiano»