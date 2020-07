Iachini: “Commessi due errori gravi. Su Chiesa…” – VIDEO

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto al termine del match perso contro il Sassuolo. Ecco le sue parole

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto al termine del match perso contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

«Negli episodi oggi non siamo stati bravi, abbiamo avuto due palle per passare in vantaggio. Poi abbiamo commesso due errori gravi, quando fai due errori così la partita si mette in salita. Abbiamo tirato in porta 13 volte, abbiamo colpito pali e abbiamo spinto e aggredito alto. La squadra ha ricercato fino in fondo il risultato, ma siamo mancati davanti. Chiesa? Ha avuto due bei palloni, nella seconda occasione ha tirato alto».