Iachini: «Kouamè è convocato. Dobbiamo migliorare in attenzione e concretezza»

Beppe Iachini ha parlato a Violachannel.Tv alla vigilia del match contro il Parma: queste le parole del tecnico viola

Beppe Iachini ha parlato a Violachannel.Tv alla vigilia del match contro il Parma: queste le parole del tecnico viola riportate da TMW.

KOUAME – «E’ sette mesi che è fuori ma adesso lo portiamo con noi, con la squadra e poi vedremo se ci sarà la possibilità di verificare la sua condizione a gara in corso. Il suo rientro rimane comunque una notizia positiva per un ragazzo dalle qualità importanti».

CLASSIFICA – «Noi dobbiamo pensare al lavoro, al percorso e alle partite. Dopo tanto tempo fermi le incognite erano tante e noi ci auguravamo di fare punti in più che magari avremmo meritato con un po’ di concretezza in più. Per questo dobbiamo migliorare in attenzione e concretezza».