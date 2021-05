Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partite del match contro la Lazio

Al termine del match tra Fiorentina e Lazio, il tecnico dei viola Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il match. Le sue dichiarazioni.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

VITTORIA – «Con questo gruppo e questa squadra, dando continuità al lavoro possiamo fare grandi cose. Sono tornato poche settimane fa siamo riusciti a fare cose importanti. Nelle ultime partite abbiamo affrontato squadre forti e siamo riusciti ad ottenere risultati importanti. Devo ringraziare i ragazzi e sono convinto che avremmo potuto gestire meglio il campionato. Io sono tornato per gratitudine al presidente, alla città e ai ragazzi, che non hanno tradito il nostro lavoro. Andiamo avanti, ci aspettano altre partite in questo campionato e speriamo di proseguire nel nostro lavoro di crescita».

MIRACOLO – «Io non sono Padre Pio: sono arrivato 5 settimane fa e ci siamo rimessi sotto col lavoro, avendo qualche problemino all’inizio. Però lo spirito dei ragazzi da quando sono tornato è sempre stato alto e ci siamo ricompattati, parlando e lavorando sul campo. Fare 8 punti nelle ultime 4 partite è stato un premio per tutto questo. Nel match non potevamo subire gli avversari e dovevamo attaccarli per forzarli, andare a fare gol e vincerla».