Iago Falque: ecco la decisione del Torino. E a luglio ci provò l’Inter

Iago Falque sul mercato? Il Torino ha preso una decisione sul futuro dello spagnolo. E a luglio ci ha provato l’Inter

L’Inter su Iago Falque? Il club nerazzurro avrebbe effettuato un tentativo durante la sessione estiva del calciomercato, appena conclusa. Il giocatore era finito nel mirino del club interista prima dell’approdo di Matteo Politano. L’attaccante spagnolo ha disputato due ottime annate in maglia granata e poteva andare via. Luciano Spalletti, tecnico che ha allenato il giocatore ex Juve e Barcellona alla Roma, si è ricreduto ed era pronto ad allenarlo nuovamente, stavolta all’Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha trattato Iago ma il Torino lo riteneva incedibile e l’affare è naufragato. Nelle scorse ore lo spagnolo si è lasciato andare in uno sfogo («Qui ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, dopo due stagioni importanti avrei meritato più rispetto di quello che a volte ho avuto»). Il giocatore però non partirà. Nelle ultime ore c’è stato un chiarimento tra il giocatore e il club granata che continua a ritenere incedibile il suo gioiello. Iago è stato uno dei punti di forza del Toro negli ultimi due anni, è apprezzato da Walter Mazzarri per qualità e professionalità e, salvo sorprese, non andrà via.