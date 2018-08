Il Siviglia vuole Iago Falque: pronta l’offerta degli andalusi per l’attaccante esterno del Torino

Sebbene il Torino sia deciso a trattenere Iago Falque (le parti si sono chiarite dopo lo sfogo del giocatore nel post partita con la Roma) il futuro dello spagnolo non è ancora del tutto deciso. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, il Siviglia non avrebbe nessuna intenzione di mollare l’esterno offensivo e sarebbe pronto ad offrire al club di Urbano Cairo una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. A meno che di clamorosi colpi di scena, però, l’ex Roma dovrebbe restare in granata almeno per un altro anno.