Ibanez alla conquista della Roma: nel post lockdown è una certezza

Ibanez ha conquistato la Roma nel post lockdown. Il difensore è stato quasi sempre impiegato dalla ripresa della stagione

Dalla ripresa della stagione la Roma ha un giocatore in più su cui contare: si tratta di Ibanez, che nel post lockdown ha collezionato 7 presenze, di cui 6 da titolare su 8 partite. Il brasiliano ha subito una vera e propria trasformazione: basti pensare che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, prima dello stop non era mai sceso in campo.

La Roma dovrà fare però a meno di lui contro la Spal: il difensore è infatti out a causa di un affaticamento all’adduttore.