Milan: Ibra in prestito come Beckham? La MLS per lui è già finita

Ibrahimovic fuori dalla MLS dopo la mancata qualificazione dei suoi LA Galaxy ai play-off. Per lo svedese ipotesi prestito al Milan durante i mesi invernali

La stagione di Zlatan Ibrahimovic è finita: con la sconfitta ieri dei suoi Los Angeles Galaxy contro gli Houston Dynamo, lo svedese è ufficialmente fuori dalla battaglia per la vittoria finale della Major League Soccer. I Galaxy infatti hanno clamorosamente mancato l’accesso al tabellone finale dei play-off per la conquista del titolo, terminando così di fatto un campionato cominciato in pompa magna anche grazie all’innesto, lo scorso gennaio, di Ibrahimovic, che ha contribuito al rilancio della squadra con 22 gol e 10 assist (secondo miglior marcatore della stagione dietro all’ex torinista Josef Martinez).

Per Ibrahimovic adesso potrebbe aprirsi un periodo di riposo che, per un calciatore europeo, in verità riposo non è: a gennaio, nel pieno della stagione agonistica, l’attaccante svedese potrebbe tornare, anche soltanto in prestito, in Europa. L’ipotesi più probabile resta ancora quella targata Milan: come già avvenuto per David Beckham qualche anno fa (operazione targata Leonardo), Ibra potrebbe tornare a Milano fino a marzo o aprile (inizio della nuova stagione americana) per aiutare i rossoneri nel clou della stagione. Non si tratta in fondo di una eventualità tanto lontana…