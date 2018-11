I Galaxy convocano Ibrahimovic per il ritiro pre-MLS: Milan, che fai?

Zlatan Ibrahimovic convocato dai Los Angeles Galaxy per il pre-season invernale, proprio nel periodo in cui lo svedese dovrebbe essere al Milan: si attende la prossima mossa rossonera

Può essere una cattiva notizia oppure no a seconda di come la si veda. Zlatan Ibrahimovic, per il momento, resta a tutti gli effetti un giocatore nei piani dei Los Angeles Galaxy. Talmente tanto nel progetto che la squadra statunitense ha ufficialmente deciso di includere lo svedese all’interno della lista dei sedici giocatori che affronteranno la pre-season di Major League Soccer. Tradotto in soldoni, Ibrahimovic è stato convocato nel ritiro dei Galaxy in vista del prossimo campionato di MLS nonostante la trattativa, che va ormai avanti da qualche settimana, per il ritorno al Milan nel corso della sessione di mercato di gennaio. Ritorno che tra l’altro dovrebbe avvenire, tra parentesi, proprio in pieno ritiro pre-stagionale dei Galaxy.

Per il momento nessuna novità sul fronte rossonero: come raccontato nei giorni scorsi, Leonardo e Mino Raiola avrebbero raggiunto un accordo di massima per il prestito di Ibrahimovic al Milan, con possibilità eventualmente per l’attaccante svedese di rimanere anche la prossima in caso di buon esito in campo dell’operazione. Ci sarebbe anche l’accordo sull’ingaggio (2 milioni di euro per meno di sei mesi). Zlatan attende soltanto una chiamata per fare le valigie e tornare in Italia: la mossa dei adesso Galaxy potrebbe mettere però ancora più fretta ai rossoneri per chiudere l’affare magari prima di Natale.