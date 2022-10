Ibrahimovic: «Da quando ho lasciato la Francia il livello si è abbassato»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato della sua esperienza in Ligue 1 e del futuro del calcio francese

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato in una intervista a Canal +. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

LIGUE 1 – «La Francia? Da quando sono andato via è crollato tutto. Da quando ho lasciato la Francia il livello si è abbassato. Non c’è nulla di cui parlare. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se ci sono giocatori come Mbappé, Neymar o Messi non ti aiuta. Questo perché non hai Dio (riferendosi a se stesso, ndr). Ritiro? Fino a quando sarò a quel livello continuerò a giocare per vedere fin dove posso arrivare. Finché riuscirò a produrre risultati, sarò ancora in campo. Il giorno in cui rallenterò, voglio che le persone intorno a me siano oneste. A quel punto sarò realista».