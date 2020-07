Ibrahimovic dirà addio al Milan a fine stagione: per lui c’è l’Hammarby

Zlatan Ibrahimovic dirà addio al Milan a fine stagione: nel futuro dello svedese c’è l’Hammarby. I dettagli

Secondo Sky Sport è ormai segnato il futuro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dirà addio al Milan alla fine della stagione 2019/2020. Ibra, tornato a disposizione di Stefano Pioli, non dovrebbe infatti rinnovare oltre il 31 agosto il suo contratto in scadenza con il club rossonero e sta considerando sempre più seriamente la possibilità di tornare nel suo Paese d’origine, per chiudere la carriera con l’Hammarby, club di cui detiene anche il 25% delle quote societarie e dove si era già allenato durante il lockdown.

Tornato a Milano a gennaio, Ibra ha messo insieme con il Milan sin qui 11 presenze, 4 reti e un assist tra campionato e Coppa Italia.