Calciomercato Roma, sogno Hummels possibile: la situazione

Le ultime sul futuro di Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, dopo l’interessamento della Roma. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe laovorando al colpo Mats Hummels. Il difensore tedesco ha infatti annunciato che lascerà a parametro zerop il Borussia Dortmund.

Lo stipendio da 3,7 milioni a stagione non sembrerebbe essere un ostacolo insormontabile, considerando anche che il tedesco sarebbe comunque disposto ad abbassare la cifra dell’ingaggio per un biennale con opzione per una terza stagione.