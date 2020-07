Ibrahimovic Milan, lo svedese è tornato e punta la Lazio. L’attaccante vuole portare la giusta carica ai compagni per questo finale

Zlatan is back. Lo svedese – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è tornato in campo dopo l’infortunio che lo aveva fermato a maggio.

Carica e grinta ai compagni, è mancato i gol ma il giocatore ha dimostrato ancora una volta la sua importanza all’interno dello spogliatoio rossonero. Ora Ibra vuole tornare per la sfida importantissima con la Lazio.