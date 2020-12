Ibrahimovic: «Il Milan mi fa sentire vivo. Ecco fino a quando giocherò»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Ecco tutte le parole del campione del Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla BBC.

RITIRO – «Continuerò a giocare finché potrò continuare a fare quello che sto facendo ora. Devo solo mantenere una buona condizione fisica, poi il resto si risolverà da solo».

RITORNO AL MILAN – «La prima volta che sono arrivato qui sono entrato in un club che lottava per vincere lo Scudetto, quando sono tornato è stato per riportare il Milan dove appartiene, al top. È una sfida differente ma è una sfida che mi piace, perché quando gli altri dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, ecco che io entro in gioco. Queste cose mi fanno sentire vivo».