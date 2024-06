Zirkzee Milan, il giocatore SPINGE PER LA CESSIONE. Contratto pronto, ma c’è l’ultimo NODO

Zirkzee-Milan, l’attaccante olandese spinge per vestire la casacca rossonera. Ecco la SITUAZIONE ATTUALE tra agenti e trattative

Come riportato da Fabrizio Romano, Joshua Zirkzee, obiettivo caldo del calciomercato Milan, ha le idee chiarissime per il futuro: spingendo fortemente per vestire la casacca rossonera: lasciando comunque il Bologna.

PAROLE – «Quello che credono gli agenti di Zirkzee è che oggi il giocatore valga ben più di 40 milioni. Il loro punto di vista è che oggi chi vuol prenderlo deve spendere più di 40 e anche molto vicino ai 50, a livello di commissioni e costi accessori. Quest’idea di andare al Milan da parte di Zirkzee è molto forte. Il contratto è pronto, un contratto da poco meno di 4 milioni di euro bonus compresi a stagione. Quindi è tutto pronto, mancano queste famose commissioni, è la realtà dei fatti. Il Milan deve riuscire a chiudere l’operazione prima possibile. Perché la situazione di Zirkzee anche all’estero può diventare interessante per tanti club. Se il Milan vuole chiudere deve farlo in fretta, altrimenti rischia veramente l’inserimento di altri club».