Theo Hernandez, ci sarà la CESSIONE da parte del Milan. Il PREZZO imposto per le DUE BIG

Theo Hernandez Milan, i rossoneri possono aprire alla CESSIONE! Ecco la situazione tra PREZZI e possibili PLUSVALENZE

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è possibile che arrivi una grande offerta a Casa Milan per Theo Hernandez: giocatore in bilico tra rinnovo contrattuale e possibile cessione in vista della situazione di calciomercato.

Il terzino francese è finito nel mirino di Bayern Monaco e Real Madrid e i rossoneri hanno sempre fatto filtrare che la sua valutazione deve avvicinarsi in maniera importante alla tripla cifra. Ipotizzando che quota 100 milioni possa arrivare anche tramite ricchi bonus, possiamo ragionare su un’offerta di 80 milioni di base fissa che farebbe registrare al Milan una plusvalenza di ben 77,2 milioni, a cui andrebbe sommato il risparmio sul bilancio 2024/25 della quota di ammortamento di 8,1 milioni.