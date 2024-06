Calciomercato Atalanta, VALUTAZIONI in corso per il CENTROCAMPO: Guido Rodriguez o Brescianini?

Calciomercato Atalanta, VALUTAZIONI a centrocampo tra Guido Rodiguez e Brescianini. Ecco il punto della squadra nerazzurra

Valutazioni in corso in casa Atalanta per quanto riguarda il centrocampo. Obiettivo trovare un giocatore che possa completare l’intero reparto: la ciliegina sulla torta in un contesto dove ci sono Ederson, De Roon, Pasalic e Koomeiners.

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, l’Atalanta ha fatto sia un sondaggio per Guido Rodriguez che per il centrocampista del Frosinone Brescianini. Ad oggi i nerazzurri nel giro di poco tempo dovranno fare una scelta considerando che servirà fare delle valutazioni: per l’argentino ci sono sia il Napoli che molte squadre estere; dall’altra il ragazzo di Calcinate è fortemente seguito dalla Fiorentina (pronta a lanciare una vera e propria offerta).