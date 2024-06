Belgio-Slovacchia: le DUE clamorose statistiche che rendono ancora più amara la giornata per i DIAVOLI ROSSI e per LUKAKU

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra Belgio e Slovacchia, terminata 0-1 per la squadra di Calzona

Si annuncia come la grande sorpresa della prima giornata dell’Europeo la vittoria della Slovacchia sul Belgio. Un 1-0 ancora più amaro tenendo conto dei due gol annullati ai Diavoli Rossi, l’uno per posizione di fuorigioco di Lukaku e l’altro per un mani di Openda che ha vanificato la rete dello stesso Romelu. A rendere poi incredibile il risultato ci sono due statistiche abbastanza clamorose.

1) Il Belgio ha registrato 1,91 Expected Goals oggi, ma non è riuscito a trovare la rete: il peggiore dato in una partita agli Europei per i Red Devils dal 2000 (2,19 contro la Turchia e anche in quel caso nessun gol all’attivo).

2) Romelu Lukaku ha registrato un valore di Expected Goals di 0.82 (che esclude le due reti annullate), a fronte dello 0.59 messo a referto dall’intera squadra slovacca. In pratica ha avuto più opportunità lui di tutti gli avversari messi assieme, bravi però a capitalizzare al massimo l’occasione avuta.