Empoli, NUOVO nome per l’allenatore: può essere un RITORNO in Serie A

Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Empoli dopo l’addio di Davide Nicola. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Empoli avrebbe incontrato Roberto D’Aversa per cercando un’intesa per affidargli la panchina del club.

L’allenatore era ad un passo dall’accettare il Cesena in Serie B, ma questa offerta potrebbe cambiare le carte in tavola. D’Aversa si era infatti lasciato uno spiraglio prima della firma con gli emiliani nel caso in cui un club di Serie A avesse mostrato interesse nei suoi confronti.