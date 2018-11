Il Milan fa sul serio per Zlatan Ibrahimovic e avrebbe presentato una prima offerta allo svedese e al suo agente Mino Raiola

Sei mesi di contratto e un’opzione per il prolungamento per un altro anno, fino al 2020: questa l’offerta presentata dal Milan a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante dei Los Angeles Galaxy sente di aver concluso la sua esperienza in MLS e vorrebbe tornare in Europa. Zlatan non giocherà i playoff della MLS e potrebbe partire già a gennaio. Il giocatore è pronto a forzare per lasciare l’America e secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe concludere la carriera in Europa, preferibilmente al Milan.

Zlatan non ha mai nascosto il suo affetto per i colori rossoneri. Da suggestione ora si può parlare di ipotesi concreta, i segnali ci sono da una parte e dall’altra. Secondo Tuttosport, il Milan ha presentato l’offerta al giocatore e al suo agente Mino Raiola: 6 mesi più opzione per un altro anno. Leonardo, già in contatto con Raiola per il rinnovo di Bonaventura, ha ripreso i dialoghi con il procuratore e tra l’agente e il Milan, dopo l’allontanamento di Massimiliano Mirabelli, sembra essere tornato il sereno. Zlatan Ibrahimovic è sempre più convinto della soluzione Milan, i rossoneri sono pronti ad aumentare il pressing.