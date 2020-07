Ibrahimovic: «Pioli è un signore, non è facile lavorare in queste condizioni»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Rai Sport in occasione di un evento promozionale

In occasione del lancio dell’app Buddyfit, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole su Pioli e Rangnick.

PIOLI E RANGNICK – «Pioli per me è un signore perché non è facile lavorare in questa situazione come sta facendo lui, però la squadra è dietro di lui. Pioli è molto simile ad Allegri, se avesse avuto la squadra di Allegri sono sicuro al 200% che avrebbe vinto lo scudetto facilmente. Rangnick non lo conosco, con tutto il rispetto ma non lo conosco. Però lui lo sa chi sono io».