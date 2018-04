Ibrahimovic punge Cr7: «Bel gol ma ci provi da 40 metri»

Zlatan Ibrahimovic che nel 2012 segnò in rovesciata all’Inghilterra con la maglia della sua Nazionale, ha voluto scherzare sul gol di Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sè. O per i gol fantastici che segna, come l’ultimo all’esordio in MLS, o per le dichiarazioni che rilascia. Lo svedese scherza ma non troppo dopo aver visto il pazzesco gol di Cristiano Ronaldo contro la Juventus e ai microfoni dell’ESPN rilascia questa ironica provocazione: «È stato un bel gol, ma dovrebbe provarlo da 40 metri». Ibra si riferiva, ovviamente, al gol realizzato con una rovesciata da fuori area nel corso dell’amichevole fra Svezia e Inghilterra giocata il 14 novembre 2012. Il gesto tecnico di Ibrahimovic venne premiato come gol dell’anno con il titolo “Ferenc Puskas”. Che dire, semplicemente Ibrahimovic.