Icardi, scade la clausola: ora il rinnovo con l’Inter

Oggi scade la clausola rescissoria di Icardi. Nessun club estero chiama, l’Inter gli rinnova il contratto e inserisce una nuova clausola

E’ un giorno importante in casa Inter. Oggi, a mezzanotte, scadrà la clausola rescissoria da 110 milioni di euro di Mauro Icardi valevole solamente per l’estero. Nessun club ha deciso di esercitare la clausola e di pagare il corrispettivo all’Inter per acquistare il centravanti argentino. Che, qualora anche oggi non dovesse ricevere offerte sul suo conto, molto probabilmente proseguirà la propria carriera con la maglia dell’Inter. La clausola era valida solo per l’estero e probabilmente non c’è mai stata una concreta possibilità di addio da parte di Icardi all’Inter.

Molto probabile, dunque, una sua permanenza in nerazzurro. Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, infatti, l’attaccante sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter e con il direttore sportivo Piero Ausilio. Attualmente Icardi percepisce una cifra da 5,5 milioni di euro l’anno fino al 2021, mentre con il rinnovo si arriverebbe ai 7,5-8 milioni di euro fino al 2022. Inoltre le parti stanno studiando anche l’inserimento di una nuova clausola rescissoria valida solo per l’estero: la cifra è ancora da definire, viste le nuove valutazioni date dal mercato alla ricerca degli attaccanti di prima fascia.