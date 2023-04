Icardi Galatasaray, c’è l’annuncio dell’argentino: il futuro è deciso

Icardi Galatasaray, arriva l’annuncio del centravanti argentino sul suo futuro: ecco cosa succederà nei prossimi mesi

Mauro Icardi vuole restare al Galatasaray. A confermarlo è lo stesso giocatore, che ha condiviso il suo pensiero tramite alcune dichiarazioni a TNT Sports.

LE PAROLE – «Ho molta voglia di restare a Istanbu. A Parigi ero con i migliori al mondo ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me».