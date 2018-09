Icardi puntualizza: «I social e i media parlano un po’ troppo. Rinnovo? A tempo debito»

Mai banale Mauro Icardi. Il centravanti dell’Inter ha parlato dopo il ritorno al gol in Serie A, nel match contro la Fiorentina

Mauro Icardi aveva trovato il primo gol stagionale nel match europeo contro il Tottenham e si è sbloccato anche in campionato con il rigore trasformato nel finale di primo tempo contro la Fiorentina. Il centravanti dell’Inter ha poi sfornato l’assist per Danilo D’Ambrosio che ha realizzato il gol del 2-1 contro i viola. Maurito ha parlato così a Sky Sport dopo la sfida contro la Fiorentina: «Inter sempre più adulta? Non so se stiamo diventando più adulti ma stiamo lavorando per migliorare. Oggi abbiamo lasciato tanto campo alla Fiorentina, loro hanno fatto tante ripartenze, sono stati pericolosi».

Prosegue Icardi parlando anche del rinnovo: «Dobbiamo migliorare tanto la fase difensiva perché abbiamo i giocatori per fare la differenza. Siamo ancora all’inizio e possiamo migliorare tanto. Pressione per il gol che non arrivava? I social e i media parlano un po’ troppo. Non segnavo da 4 partite, ho 120 gol alle spalle, non ero preoccupato. Rinnovo? Ogni anno c’è questo tormentone. Io sono tranquillo, faccio il mio. Ne devono parlare la società e mia moglie, se c’è da migliorare il contratto si farà quando arriverà il tempo».