Icardi, mese importante: riscatto, rinnovo, Champions e Nazionale

L’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, è chiamato al riscatto dopo aver steccato la prima. Il centravanti vuole segnare e vuole il rinnovo

Il prossimo sarà un mese importante per Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha steccato la prima giornata del campionato 2018/2019 insieme alla sua Inter, perdendo per 1-0 in casa del Sassuolo. L’attaccante ci ha provato con alcune conclusioni da fuori e ha sprecato una grande occasione a inizio ripresa, dall’interno dell’area di rigore, il suo habitat naturale. Il numero 9 interista dovrà guidare la riscossa degli uomini di Spalletti nel match della seconda giornata contro il Torino.

L’obiettivo di Maurito è quello di chiudere al meglio il mese di agosto per poi farsi trovare pronto a settembre per gli impegni con la Nazionale argentina (è stato convocato nel nuovo corso di Scaloni) e per gli impegni in Champions League con l’Inter (prima volta per lui). Dopo i rumors estivi sul suo possibile addio, sarà la volta del rinnovo del contratto. Wanda Nara e Ausilio inizieranno a parlare del futuro di Mauro a settembre. Le parti dovrebbero trovare un accordo a bocce ferme: possibile ingaggio fino a 7 milioni di euro per il centravanti argentino e contratto fino al 2023 per l’attaccante e capitano dell’Inter.