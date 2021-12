Icardi Juve, dalla Francia: incontro Agnelli-Wanda Nara. Le ultime

Calciomercato Juve: i bianconeri seguono sempre Icardi e ci sarebbe stato un incontro tra Agnelli e Wanda Nara

Non tramonta Mauro Icardi per la Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il club bianconero è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante ed arrivare a Vlahovic non sarà affatto semplice. Cherubini tiene così sempre d’occhio anche l’ex Inter, ormai ai margini al PSG.

Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna di Foot Mercato, questa settimana Wanda Nara avrebbe incontrato Agnelli per discutere della situazione di Icardi. La Juventus è aperta al prestito a gennaio e ci sarebbe già il sì del giocatore per il ritorno in Italia.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24