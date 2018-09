Tornano le notti di Champions League. L’Inter ritorna nell’Europa che conta dopo 6 anni. E’ subito grande sfida Icardi-Kane

Ritorna la Champions League. Oggi, nel nuovo orario, alle 18.55, l’Inter e i suoi tifosi, torneranno ad ascoltare la musichetta della Champions. Prima volta per Handanovic, Icardi e tanti altri interisti. Maurito vivrà una particolare sfida nella sfida: nel Tottenham infatti brilla la stella di Harry Kane. Una grande sfida, tra numeri 9. Icardi–Kane sarà uno dei duelli a distanza più affascinanti di Inter-Tottenham. Entrambe le squadre arrivano da un momento non particolarmente brillante e puntano sulla Champions per rilanciare le rispettive ambizioni in campionato.

Maurito inoltre non ha ancora segnato un gol e questa è un’anomalia nella sua carriera da bomber. Harry Kane invece ha già realizzato 2 gol in 5 gare di Premier ma ha abituato i suoi tifosi ad altre medie. L’inglese è uno specialista d’Europa e ha già realizzato 9 gol in 10 partite. Mauro arriva in Europa dopo una lunga rincorsa e spera di trovare il suo primo gol in Champions League già questa sera. Il centravanti argentino non è al 100% ma il suo apporto nella sfida contro gli Spurs, una formazione che in estate non ha concluso operazioni di mercato in entrata e in uscita, sarà fondamentale.