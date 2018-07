Icardi celebra il proprio anniversario con l’Inter e si prepara alla nuova stagione che vedrà i nerazzurri tornare in Champions League

Mauro Icardi giura fedeltà all’Inter e lo fa nel giorno del suo quinto anniversario col club nerazzurro. Tramite il proprio account Instagram, l’attaccante argentino ha ricordato il suo arrivo a Milano, aggiungendo la frase: «To be continued…», segno inequivocabile della voglia di continuare il proprio percorso con la squadra di Luciano Spalletti.

Il capitano nerazzurro, al primo giorno di ritorno, ha anche rilasciato delle dichiarazioni a Inter Tv. Queste le sue parole: «Dopo un mese e mezzo di vacanza, comincia a sentire la mancanza dell’allenamento giornaliero. Ho tanta voglia di ricominciare questa stagione con la Champions League, nostro obiettivo dell’ultimo campionato».

«Questo è un ritorno molto diverso dagli altri -ha continuato – bisogna preparare la Champions e il campionato e ci sarà da ambientarsi con i nuovi. Bisognerà anche modificare qualcosina rispetto alla scorsa stagione. I saluti ai nuovi acquisti? E’ stato un modo per fargli capire che qui siamo una famiglia di interisti. Oggi ci siamo salutati normalmente, ma gli avevo dato il benvenuto anche via social e telefono». Chiusura sui tifosi: «Li ringrazio sempre, tutti. La loro passione è un qualcosa che ci responsabilizza, è un fattore in più per noi. Sappiamo che dobbiamo dare il massimo per tutta la nostra gente».