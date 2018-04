Il giornalismo italiano piange Ignazio Scardina, ex capo di RaiSport

Il giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Ignazio Scardina: aveva settant’anni ed era malato da tempo, il suo nome è stato per anni legato a RaiSport

Non ce l’ha fatta Ignazio Scardina, è venuto a mancare oggi, sabato 7 aprile, all’età di settanta anni. Di origini romane, Scardina è stato un nome storico del giornalismo sportivo e calcistico italiano degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Il suo nome è stato legato a RaiSport, dove è stato il capo per lungo tempo, oltre che a programmi memorabili della Rai come La Domenica Sportiva. Era malato da tempo e l’ultimo saluto l’hanno dato i familiari: un post su Facebook con una candela accesa nel buio, sotto invece la didascalia della dipartita di Scardina.

Il giornalista romano è stato protagonista di un caso che, ancora oggi, fa storcere il naso a molti. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo Calciopoli, ma in seguito venne giudicato innocente e assolto in primo grado dal Tribunale di Napoli. Quella vicenda lo colpì in pieno, per anni in molti si sono chiesti i perché di quell’imputazione, alla luce della sua successiva innocenza. Fu anche al centro, suo malgrado, di un caso di cronaca prima di Italia-Francia a Euro 2000 quando venne malmenato dalla polizia olandese. Il giornalismo italiano perde un grande nome, la redazione di Calcionews24.com si stringe attorno alla famiglia Scardina ed esprime il suo cordoglio.