Il Barcellona lo vende, Tare si fionda subito: l’offerta è giusta

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare avrebbe puntato uno dei giocatori più interessanti in forza al Barcellona. Di chi si tratta? Operazione fattibile o no? Ecco tutti i dettagli sulla possibile trattativa di mercato.

Il mercato invernale del Milan è stato contraddistinto dall’arrivo di Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham e dalla vicenda relativa a Jean-Philippe Mateta proprio nelle ultime ore. L’attaccante francese del Crystal Palace sembrava a un passo dai rossoneri, ma alla fine il Milan ha fatto un passo indietro per alcune criticità riscontrate durante le visite mediche.

A inizio anno è arrivato sulla panchina dei rossoneri Max Allegri. Dopo un inizio choc con la sconfitta casalinga di agosto contro la Cremonese, il Milan non ha più perso una partita in campionato. I rossoneri, in attesa del derby programmato per il prossimo 8 marzo, sono ancora in piena lotta per il titolo.

Il prossimo anno, però, Max Allegri si attende alcuni rinforzi importanti, specie nel reparto difensivo. E il direttore sportivo del Milan Igli Tare avrebbe già messo gli occhi su uno dei profili maggiormente interessanti di un top club come il Barcellona. Di chi si tratta? Quante possibilità reali ci sono che il calciatore possa vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa ipotesi intrigante di mercato.

Il difensore del Barcellona che stuzzica le fantasie del Milan e di Igli Tare

Igli Tare starebbe valutando l’ipotesi di formulare un’offerta importante al Barcellona per arrivare al francese Jules Koundé. Nonostante il fresco rinnovo con i blaugrana fino al 2030, il club catalano sarebbe pronto a sentire le offerte in arrivo per il calciatore a partire dalla prossima estate. E il Milan sarebbe uno dei club maggiormente interessati alle prestazioni del francese.

Jules Koundé dal Barcellona al Milan? Ipotesi di mercato intrigante, ma ci sono parecchi ostacoli da superare: tutti i dettagli – www.calcionews24.com (Instagram Jules Koundé)

Il Barcellona, infatti, non ritiene più Jules Koundé del tutto incedibile. Il versatile difensore – può giocare sia da centrale che da terzino su entrambe le fasce – passò dal Siviglia al Barcellona nel 2022. Con i blaugrana ha vinto due volte la Liga, tre Supercoppe di Spagna e una Coppa di Spagna.

Il classe 98, con all’attivo anche 46 presenze in nazionale francese, potrebbe finire sul mercato nel corso della prossima estate, ma solo a fronte di offerte davvero irrinunciabili. Il Milan necessita fortemente di un difensore importante e di tale esperienza. Su Koundé, però, potrebbero arrivare offerte molto elevate anche da parte del PSG e di diversi club di Premier League.