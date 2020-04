Il Borussia Dortmund blinda Sancho: «Non vuole andarsene»

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund Watzke ha chiuso le porte alla cessione di Sancho in estate

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund Joachim Watzke ha blindato Jadon Sancho, dopo le numerosi voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano dalla Bundesliga in estate.

«Secondo me, non credo che voglia andarsene. Penso che abbia la sensazione che questo club abbia un buon futuro. Non è una questione di soldi. Per noi, la cosa migliore sarebbe se rimanesse al Borussia Dortmund. Abbiamo abbastanza soldi. Vogliamo vincere titoli. Penso che questa squadra abbia molto più potenziale con Jadon che senza Jadon».