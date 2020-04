Il derby di Milano è virtuale: Inter e Milan si sfidano su Pes – VIDEO

In attesa della ripartenza del campionato, Inter e Milan si sfidano su Pes: ecco l’iniziativa dei due club

Inter e Milan, in attesa dell’inizio del campionato, si sfidano su PES. Questa l’iniziativa portata avanti dalle due squadre. Ecco il comunicato dei rossoneri.

In attesa della ripartenza del campionato, AC Milan in collaborazione con FC Internazionale Milano e DAZN ha deciso di regalare ai proprio tifosi il primo Derby virtuale sulla piattaforma di gioco Konami PES.

L’allenatore giocatore della squadra rossonera sarà l’attaccante portoghese Rafael Leão, che sfiderà l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito in una partita virtuale che si preannuncia molto combattuta. I due calciatori, infatti, sono molto amanti dei videogames e dei giochi di calcio in particolare. Il commento della partita è affidato al telecronista Stefano Borghi (DAZN), con Diletta Leotta che presenterà il match e intervisterà i calciatori a fine gara.

La partita sarà disponibile dalle 12.30 di Sabato 11 Aprile sull’App ufficiale del Club, i canali ufficiali Facebook, YouTube, il canale tematico Milan TV e sulla piattaforma DAZN.

Le parole di Leão nel pre-partita del primo Derby virtuale su PES: “Nell’impossibilità di scendere in campo fisicamente sarà bello e divertente sfidare Sebastiano in questa partita a PES. Essendo un Derby c’è sempre voglia di vincere ma il principale obiettivo è quello di essere, per quanto possibile, vicini ai nostri tifosi in questo momento così complicato“.

La partita si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dal Club per unire tutti i tifosi in questo momento di difficoltà e per alimentare la raccolta fondi che ha già superato i 600.000 euro per la lotta contro il Covid-19. Anche durante la sfida tra Leão ed Esposito sarà possibile scendere in campo al fianco di Fondazione Milan e donare attraverso banner e link in sovraimpressione che rimandano alla piattaforma di fundraising: www.gofundme.com.