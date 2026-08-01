Il giocatore di casino online in Italia nel 2026: abitudini, preferenze e piattaforme di riferimento

Diciotto milioni di italiani hanno giocato almeno una volta nell’ultimo anno, secondo i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con diversi osservatori indipendenti sul settore. Di questi, circa cinque milioni e mezzo sono giocatori abituali, con sessioni regolari su piattaforme online. Non si tratta di una nicchia. Si tratta di uno degli ecosistemi di intrattenimento digitale più consolidati e più regolamentati del paese, e nel 2026 sta attraversando una fase di trasformazione profonda, sia sul fronte normativo che su quello delle abitudini dei giocatori.

Capire chi sono questi giocatori, cosa scelgono e come lo fanno, è utile per chiunque voglia leggere il mercato del casino online in Italia senza fermarsi ai numeri di superficie.

Chi gioca e quanto

Il profilo del giocatore di casino online italiano è cambiato in modo significativo rispetto a dieci anni fa. La fascia demografica più attiva è quella tra i 25 e i 44 anni, con una crescita costante nella componente femminile, che oggi rappresenta una quota rilevante degli utenti attivi sulle piattaforme digitali. La geografia del gioco online è distribuita su tutto il territorio nazionale, con concentrazioni più elevate nelle regioni del nord, ma con tassi di crescita più rapidi in alcune province del sud.

Il mercato del casino online ha generato un Gross Gaming Revenue superiore ai 4,5 miliardi di euro nel 2024, con i giochi da casino a rappresentare oltre il 50% del totale del segmento digitale, secondo i dati statistici ufficiali sul gioco a distanza in Italia. Per la prima volta nel 2025, il gioco online ha superato quello su rete fisica in termini di entrate nette, un cambio di equilibrio che sembrava inevitabile da anni e che ora è diventato strutturale.

Cosa scelgono i giocatori

Tra i giochi disponibili sulle piattaforme regolamentate, le slot rappresentano il segmento con il maggior numero di utenti. La loro accessibilità, la varietà dei titoli e la progressiva evoluzione verso meccaniche narrative più elaborate le rendono il formato preferito per le sessioni casuali. I giochi da tavolo digitali, roulette e blackjack in primo luogo, mantengono una base utenti fedele e tendenzialmente più esperta. Il segmento live, con dealer reali in diretta, è quello che ha registrato la crescita più rapida negli ultimi tre anni, spinto dalla qualità tecnologica raggiunta dai principali provider e dalla domanda di un’esperienza più autentica e interattiva.

Le scommesse sportive e il casino tendono a convivere sulle stesse piattaforme, con utenti che spesso alternano i due formati all’interno della stessa sessione. Questo ha reso la distinzione tra operatori di scommesse e operatori di casino sempre meno netta, e ha favorito lo sviluppo di piattaforme integrate come AdmiralBet casino, che coprono entrambe le aree all’interno di un’unica offerta regolamentata.

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Come si gioca: mobile prima di tutto

Il cambiamento più rilevante degli ultimi anni riguarda il dispositivo. Il 74% dei giocatori italiani usa lo smartphone come strumento primario, e oltre il 68% di quelli che operano nel segmento regolamentato accede alle piattaforme esclusivamente da mobile, senza mai aprire un browser desktop. Le sessioni si sono accorciate ma sono diventate più frequenti: qualche minuto durante una pausa, una mezz’ora la sera, una sessione breve nel fine settimana.

Questo ha modificato l’offerta stessa delle piattaforme. Le app native hanno sostituito il browser perché riducono il tempo tra l’apertura e il gioco. I titoli sono stati ottimizzati per schermi verticali. La navigazione è diventata più immediata. Le piattaforme che non hanno adattato la propria esperienza utente al formato mobile hanno perso utenti in modo costante negli ultimi tre anni.

Il nuovo quadro normativo

Il mercato italiano del casino online ha vissuto una delle riforme più radicali della sua storia tra la fine del 2024 e il 2025. Il Decreto Legislativo 41/2024, entrato pienamente in vigore il 13 novembre 2025, ha ridisegnato il sistema delle concessioni: da 93 operatori attivi si è passati a 46 concessionari, ciascuno autorizzato a gestire un unico sito con dominio .it. Il costo della licenza è salito a sette milioni di euro, con una durata di nove anni. L’obiettivo dichiarato della riforma è la concentrazione del mercato su operatori più grandi, più controllabili e più responsabili verso il giocatore.

Per il giocatore, questo si traduce in un ecosistema più trasparente, con requisiti tecnici imposti dall’ADM che vanno dalla verifica dell’identità tramite SPID alla segregazione obbligatoria dei conti. La stessa spinta tecnologica che sta ridefinendo il calcio a tutti i livelli agisce in modo analogo sulle piattaforme di gioco online, dove l’intelligenza artificiale viene usata per personalizzare l’offerta e per identificare pattern di rischio nei comportamenti dei giocatori, costruendo un perimetro di tutela che non ha equivalenti nel mercato non regolamentato.

Un mercato in evoluzione

Il casino online italiano del 2026 è un settore maturo ma non statico. La convergenza tra gaming tradizionale e casino digitale sta producendo nuovi formati. Gli strumenti di auto-esclusione sono diventati più flessibili dopo la riforma. Le sessioni si accorciano ma si moltiplicano.

Il giocatore italiano è oggi più giovane, più mobile e più consapevole dei propri diritti rispetto a dieci anni fa. Il mercato che gli si offre è più ristretto in termini di operatori ma più solido nelle garanzie. Questa combinazione sta ridefinendo le dinamiche competitive tra le piattaforme, spingendo verso investimenti in qualità dell’esperienza che vanno ben oltre il catalogo di titoli disponibili.