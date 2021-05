Il Lille risponde al PSG: 2-0 al Nizza e primo posto

Il Lille replica alla vittoria del Paris Saint-Germain: 2-0 al Nizza e primo posto in classifica a tre giornate dalla fine

Il Lille ha riconquistato il primo posto in classifica dopo la vittoria ottenuta nel pomeriggio dal Paris Saint-Germain. Per il +1 in vetta è risultato decisivo il 2-0 che ha gelato il Nizza, a sua volta fuori matematicamente dalla zona europea.

A tre giornate dalla fine della stagione, la formazione allenata da Galtier resiste all’assalto dei parigini e si avvicina sempre di più alla conquista del titolo.