Il Napoli ha deciso di cedere Fabian: una dozzina di club sullo spagnolo

Calciomercato Napoli: gli azzurri devono far cassa e avrebbero preso la decisione di cedere Fabian Ruiz questa estate

Il Napoli ha bisogno di far cassa e, dopo l’ennesima riconferma di Kalidou Koulibaly, il big che pare destinato a partire sarebbe Fabian Ruiz. Come riportato dal Corriere dello Sport, sullo spagnolo ci sarebbero una dozzina di club internazionali anche se Aurelio De Laurentiis non vuole scendere sotto i 60 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

In primo piano restano sempre l’Atletico Madrid che non ha mai perso di vista il centrocampista, il Real Madrid di Ancelotti e il PSG di Leonardo.