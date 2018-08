Il Napoli rilancia per Belotti: 35 milioni più Rog

Ceduto Inglese al Parma, il Napoli punta Andrea Belotti: pronti per il Torino 30-35 milioni più uno tra Rog e Chiriches

Roberto Inglese si appresta a diventare un nuovo giocatore del Parma, operazione definita con gli emiliani su un prestito oneroso a 3 milioni più 2 di bonus. Per questo motivo il Napoli sta meditando se piazzare il colpo finale di mercato tanto atteso dai tifosi. Il nome più caldo, è quello di Andrea Belotti, presentatosi in grande spolvero in precampionato, dopo la difficile stagione passata. Secondo il quotidiano torinese La Stampa, il club azzurro sarebbe pronto ad offrire a Cairo per il suo bomber 30-35 milioni più il cartellino di uno tra Vlad Chiriches e Marko Rog, che Carlo Ancelotti sembra vedere come ultimo tra i suoi centrocampisti, ulteriormente chiuso dall’arrivo di Fabian Ruiz.

Il problema principale, tuttavia, è il tempo. Il Torino difficilmente vorrà liberarsi del suo capitano senza sostituirlo degnamente ed è per questo motivo che i partenopei stanno sondando anche la pista Rodrigo del Valencia, avendo il club spagnolo rimpolpato il proprio reparto offensivo con gli arrivi di Batshuayi e Gameiro. Meno probabile la suggestione Balotelli, già bocciato più volte da Da Laurentiis. Il Napoli spera che il Torino riesca a riportare in Italia Simone Zaza, chiesto in prestito oneroso per 2,5 milioni, cosicché l’ex attaccante della Juventus rimpiazzi eventualmente Belotti, ma potrebbe arrivare anche in caso di sua permanenza, viste le tante richieste che i granata hanno per Niang e Ljajic, uno dei quali almeno dovrebbe fare le valigie. Un puzzle disordinato che entro poche ore dovrà trovare per forza una risoluzione.