Il padre di Lucarelli: «Accusa di stupro? In quei video ci sono prove di innocenza e non di colpevolezza»

Cristiano Lucarelli, padre di Mattia, ha difeso il figlio in merito all’accusa di stupro di gruppo sui proprio canali social.

PAROLE – «Devo intervenire di nuovo perché ho letto di tanti avvocati, giudici, leoni da tastiera, quindi devo precisare alcune cose su questi benedetti video, visto che la questione è stata riportata male anche dalla stampa. Quei benedetti video li abbiamo consegnati noi spontaneamente alla polizia, non sono stati trovati in mezzo a perquisizioni o chissà che, perché in quei video ci sono prove di innocenza e non di colpevolezza, e nessuna scena di sesso, come invece vi vogliono far credere e vi raccontano. C’è un impianto accusatorio, ed è normale che mettano in giro quel che vogliono per giocare sulla vostra emotività e suggestione, affinché sia rafforzata l’accusa. Vi consiglio quindi di smettere di parlare troppo: abbiamo già protocollato 1900 messaggi che presto consegneremo alla polizia postale, e con i quali copriremo le spese processuali».