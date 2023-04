Tutto sull’ultima giornata di Liga che potrebbe aver consegnato il campionato nelle mani di Xavi e della formazione blaugrana

Forse non ce n’era neanche bisogno, dato che i punti di vantaggio sono 12, ma la sconfitta del Real Madrid in casa col Villarreal è stata salutata con grande gioia nell’ambiente del Barcellona. Che sarà impegnato domani in casa col Girona e potrà così apparentare idealmente Liga e Serie A per essere due tornei che non hanno più margini d’incertezza circa il nome del vincitore e l’unico dubbio riguarda la giornata in cui si festeggerà il titolo. Oggi il quotidiano AS dà conto della situazione, scrivendo che «non appena la partita è finita, il gruppo WhatsApp dei giocatori è stato inondato di messaggi, la maggior parte con esclamazioni ed emoticon di ogni tipo, ma tutti con un denominatore comune: la gioia di vedere come il Real Madrid ha reso il titolo un po’ più facile per l’FC Barcelona».

Oltre alla comunicazione interna, ci sono stati anche i complimenti per gli autori dell’impresa del Bernabeu: «Parejo e Reina sono stati alcuni a ricevere i complimenti dei blaugrana. Non c’è dubbio che questa sconfitta del Real Madrid permetta ai blaugrana di affrontare la partita di lunedì senza avere la corda al collo. La clamorosa sconfitta in Coppa, 0-4, aveva aperto le porte all’incertezza: una vittoria del Real contro il Villarreal avrebbe ridotto il vantaggio a nove punti, con in più la pressione per la squadra di Xavi di non recuperare ancora alcun infortunato e dover giocare ancora con gli stessi che hanno perso rovinosamente in Copa del Rey. Adesso invece affronteranno la partita contro il Girona da una prospettiva invidiabile: un pareggio o una vittoria scaveranno un fossato che non potrà più essere colmato dai rivali». Che a questo punto, ragionevolmente, avranno la testa per andare ad arricchire la bacheca con la “solita” coppa dalle grande orecchie. Un successo che andrebbe a oscurare quello del Barça in campionato.