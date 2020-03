Il River Plate ha deciso di non giocare il match casalingo contro l’Atletico Tucuman: l’arbitro ha trovato lo stadio sbarrato

Ha fatto molto scalpore in Argentina la notizia del rifiuto del River Plate di giocare contro l’Atletico Tucuman. Il club argentino non ha voluto scendere in campo per paura dell’epidemia Coronavirus.

Il direttore di gara designato per il match è arrivato allo stadio e si è trovato l’impianto chiuso. Ora sono previste sanzioni per Los Millionarios.