Il turno di Nikola! Maksimovic è pronto a prendersi il Napoli

Alla prima da titolare con Ancelotti, Maksimovic ha ben figurato, dando l’impressione di poter essere più che una semplice alternativa ad un Albiol in fase calante

Maksimovic titolare alla 4ª di campionato. No, non è stata un’allucinazione collettiva di tutti i tifosi del Napoli, è successo veramente. Questo perché chi siede ora sulla panchina azzurra, Ancelotti, ha deciso di dare più spazio alle seconde linee. Oddio che il Maksimovic visto in campo sabato sera si possa considerare una seconda linea è tutto da dimostrare. Contro la viola il serbo è stato autore di una prestazione solida e incoraggiante. Si è visto finalmente un giocatore concentrato, più convinto dei propri mezzi e finalmente pronto ad interpretare quel ruolo da protagonista che i quasi 30 milioni di euro sborsati da De Laurentis due anni fa esigerebbero. Questa crescita esponenziale dell’ex Toro però non è frutto del caso, ma affonda le sue radici nella fredda Russia, più precisamente a Mosca, sponda Spartak. L’anno di prestito alla corte di Carrera hanno aiutato moltissimo il ragazzo, che è maturato ed è tornato pronto a ritagliarsi il suo spazio anche in azzurro.

Adesso però viene la parte più difficile per Nikola, che dovrà trovare quella continuità di rendimento che fin’ora gli è sempre mancata. Tuttavia questo sembra essere proprio il momento perfetto per il numero 19, dal momento che Raul Albiol, attualmente il titolare nel ruolo, sta dimostrando tutti i limiti dovuti al peso delle 33 primavere sulle spalle. L’ex Real Madrid ha avuto un inizio di stagione complicato e sembra non essere più il roccioso centrale che ha costituito per anni una solida retroguardia in coppia con Koulibaly. Per questo motivo le risposte fornite da Maksimovic nella gara con la Fiorentina sono decisamente incoraggianti. E’ arrivato il momento di dimostrare definitivamente di essere più di una valida alternativa e prendersi finalmente il suo posto al centro della difesa del Napoli.