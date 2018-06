Immobile resta alla Lazio: «Sto bene a Roma, per ora il mio futuro è qui»

Le parole di Ciro Immobile in vacanza con la famiglia al settimanale Chi in cui parla del Mondiale senza l’Italia e delle voci di calciomercato

Quella di Ciro Immobile non è certo l’estate sognata dal bomber della Lazio. Non sono bastati i gol stagionali, il sogno di vivere il Mondiale 2018 in Russia si è spento nella notte tragica di San Siro in cui gli azzurri allenati dal ct Ventura hanno fallito l’appuntamento decisivo nello spareggio qualificazione con la Svezia. E così l’estate di Immobile e di milioni di tifosi italiani si tinge di un Mondiale senza Azzurri, un appuntamento praticamente nuovo per innumerevoli generazioni.

L’attaccante della Lazio, Immobile, si gode il mare e il sole estivo ma dal 15 luglio prossimo, data in cui finirà il Mondiale, il suo nome sarà tra i più caldi in orbita calciomercato. Lui stesso, però, sembra continuare a vedersi ben saldo in biancoceleste: «Con la Lazio quest’anno siamo stati sfortunati. Però a Roma sto bene. Per ora il mio futuro e quello della mia famiglia è nella capitale» afferma nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. «Senza i Mondiali, con l’Italia eliminata, ho vissuto il momento calcistico più brutto della mia carriera. Solo con la mia famiglia riesco a trovare il sorriso. Per chi tiferò? Ho qualche amico nella squadra verde-oro e, in genere, i brasiliani stimolano sempre la simpatia e l’affetto di chi ama il calcio».