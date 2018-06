La Lazio avrebbe rifiutato un’offerta da 80 milioni di euro per Ciro Immobile. La Lazio non intende cedere il suo bomber e prepara il rinnovo di contratto

Ciro Immobile è senza ombra di dubbio il giocatore più rappresentativo della Lazio insieme a Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che ha attirato l’interesse di mezza Europa e della Juventus. Al contrario del serbo, di cui sarebbe già stato individuato il possibile sostituto, il presidente biancoceleste Claudio Lotito non intende cedere il suo bomber. Stando a quanto afferma l’edizione odierna de La Repubblica, la Lazio avrebbe rifiutato un’offerta da 80 milioni di euro per l’attaccante che ha condiviso il titolo di capocannoniere della Serie A con Mauro Icardi, a cui l’Inter sta preparando una proposta di rinnovo a cifre decisamente superiori a quelle attuali.

Immobile non sembra quindi destinato a lasciare la Capitale nonostante l’interesse di grandi club anche all’estero. Al giocatore si sarebbero interessate diverse squadre di Premier League. L’attaccante è attualmente in vacanza e una volta tornato a Roma è probabile che la Lazio gli offrirà un ritocco dell’ingaggio per convincerlo a rimanere. Il contratto di Immobile con il club capitolino scade a giugno del 2022.