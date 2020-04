In Spagna sicuri: accordo ECA-UEFA per il calendario di Champions ed Europa League

Cadena Ser ha annunciato che ECA e Uefa hanno trovato l’accordo per la ripresa di Champions ed Europa League

Champions ed Europa League, si riparte? Secondo quanto riferito da Cadena Ser, UEFA ed ECA avrebbero raggiunti un’intesa per la ripresa del calcio europeo, dunque per la ripresa delle due coppe.

Le novità: gara secca a partire dai quarti di finale e in campo neutro. Niente andata e ritorno per quarti di finale e semifinale, in modo da chiudere l’annata europeo nel giro di due settimane, ad agosto. I giocatori poi avrebbero tre settimane di vacanze e la stagione 2020/2021 potrebbe così iniziare a settembre.