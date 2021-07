Incendi Sardegna, la vicinanza del Cagliari: «Ci rialzeremo»

Il Cagliari lancia un messaggio di vicinanza alla Sardegna per la grave condizione dell’isola per gli incedi con 1500 sfollati

Situazione davvero tragica in Sardegna a causa dei tanti incedi nell’oristanese: la Regione ha dichiarato lo stato d’emergenza. Il Cagliari, tramite i suoi profili social, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza.

«Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lottare incessantemente contro il fuoco. Saremo più forti, ci rialzeremo: non mollare, Sardegna».