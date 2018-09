Incidente stradale per Sneijder: l’olandese al campo di allenamento col collare – FOTO

Al Gharafa: Sneijder coinvolto in un incidente stradale nel deserto. L’ex Inter, uscito quasi illeso dal tamponamento, arriva al campo di allenamento col collare

Incidente per fortuna privo di gravi conseguenze per Wesley Sneijder: l’ex attaccante dell’Inter, attualmente in forza presso il club qatariota dell’Al Gharafa, è infatti rimasto coinvolto in un tamponamento stradale in pieno deserto arabico. Al momento non è ben nota la dinamica dell’incidente che ha coinvolto il calciatore olandese che comunque adesso, come confermato dallo stesso Al Gharafa, sta tutto sommato bene. Sneijder, che appena qualche giorno fa aveva dato l’addio definitivo alla sua nazionale con una cerimonia da brividi, era già infortunato per un problema alla coscia che lo aveva costretto a saltare gli allenamenti negli ultimi tempi.

Nelle scorse ore però l’ex numero 10 interista si è regolarmente presentato al centro sportivo dell’Al Gharafa per assistere, seppure in disparte e con un collare per il collo in bella vista, alla seduta dei compagni. La società araba ha twittato: «La nostra stella Wesley Sneijder è stata coinvolta in un incidente stradale, ma per fortuna ha avuto solo qualche piccolo problema al collo. Ricordiamo che Sneijder nel corso dell’ultima partita di campionato ha anche subito un fastidio alla coscia: gli auguriamo dunque il meglio per una pronta guarigione». Tutto è bene quel che finisce bene.